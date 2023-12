A nebulosa da cunha aumenta todos os dias. Em pouco tempo ficámos a saber: que o filho de Marcelo escreveu ao pai a relatar a pretensão da família das gémeas luso-brasileiras; que Marcelo despachou para a sua assessora para que esta percebesse o que se passava; ao mesmo tempo enviou para o Governo e, na sua versão, lavou as mãos do assunto. Depois disso, ficámos a saber: que Nuno Rebelo de Sousa falou com o então secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales; que este não consegue desmentir nem as reuniões, nem que tenha sido o próprio a marcar a consulta das meninas. Ficámos a saber, também, que as reuniões entre Nuno Rebelo de Sousa e Sales, ou com qualquer outro funcionário ou membro do Governo, só foram possíveis por ser filho de quem é. O nome do pai dito, enunciado, sussurrado, o que fosse, nessa altura de lua de mel com António Costa, abria qualquer porta. Enquadrar os factos num contexto criminal, sobretudo que envolva Marcelo, não será fácil. Muito menos prová-lo. Mas que tudo isto cheira a um monumental favorecimento, à antiga, do tempo da outra senhora, como conta, magistralmente, o jornalista Marco Alves, da ‘Sábado’, no seu livro ‘Salazar Confidencial – A história secreta da rede de cunhas e favores no Estado Novo’, lá isso cheira. Com a dinâmica que a coisa leva, Marcelo arrisca-se a ficar sem pingo de legitimidade política.





