Nas maiorias absolutas costuma ser assim. Os líderes que as dirigem convivem mal com a crítica. Não gostam do que diz oposição, comentadores, jornalistas. Metem aquele ar de ‘quantos são?!’ para desancar a torto e a direito. No caso de Manuel Pizarro, percebe-se que Costa sinta necessidade de espadeirar.Pizarro está a fazer-lhe o enorme favor de ir para um lugar que ninguém, verdadeiramente bom, quer. Mas sobre Pizarro, repito o que já escrevi: se há coisa que não fez, no caso do plasma sanguíneo, foi defender o interesse público. Em 2008, fez um despacho a abrir a porta aos ajustes diretos entre fornecedores (leia-se Octapharma) e hospitais, mas não revogou o modelo anterior de compra centralizada por concurso, do tempo de Cavaco, para reforço da segurança depois do caso do sangue contaminado. O que favoreceu a multinacional.