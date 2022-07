A guerra entrou na rotina, o caminho mais direto para o esquecimento. Já nem as intervenções diárias do Presidente Zelensky merecem mais que uma nota de rodapé ou 15 segundos no meio de um telejornal. Não que as armas se tenham calado e os combates serenado. Pelo contrário, há mais artilharia no terreno e mais sofisticada, os soldados, de um lado e outro, continuam a tombar às dezenas, e as bombas a cair em zonas residenciais. Simplesmente, a emoção e a revolta deram lugar ao conformismo, o que é normal, até porque o efeito bumerangue das sanções também não ajuda a sentimentos contrários.





Com as coisas neste ponto, talvez seja o momento ideal para falar de paz, de sentar Putin e Zelensky à mesma mesa e encontrar uma saída para o conflito, a contento de ambas as partes, que está a provocar efeitos nefastos em todo o Mundo. O anunciado acordo para retoma das exportações de cereais e a reentrada em funcionamento do gasoduto Nord Stream 1, fundamental para o fornecimento de gás à Europa, são sinais de que é possível caminhar para uma solução pacífica. E seria muito mau que o mediador não fosse a União Europeia.