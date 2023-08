A generalidade dos partidos tem vindo a despertar, demasiado lentamente, para mais um ‘tsunami’ há muito anunciado. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa teve uma gestão criminosa nos últimos anos. Não teve apenas o problema da quebra das receitas dos jogos. Isso é atirar areia para os olhos. A gestão da Santa Casa, liderada por Edmundo Martinho, meteu-se na aventura da internacionalização e a fatura custa, por baixo, 20 milhões de euros, de que ninguém sabe o paradeiro. Deixou o Hospital da Cruz Vermelha, o Centro de Reabilitação de Alcoitão e o Hospital de Santana mergulhados na incerteza da sobrevivência. O Governo congelou as contas há dois anos e tem tido um comportamento demasiado parecido com o assobiar para o lado. O PS, pelo seu lado, navega num silêncio sepulcral. A Santa Casa sempre foi um feudo do PS e do PSD. O berço de um rotativismo de lugares e benesses que criou o clima de ‘omertá’ ali enraizado. O silêncio foi, aliás, a arma que a Santa Casa quis impor na esfera dos meios de comunicação social, tirando partido do seu peso enquanto anunciante, procurando evitar a denúncia do nepotismo, da cumplicidade, do abuso instalados. Espera-se, agora, que os partidos, o Ministério Público, a PJ, os meios de comunicação social, a sociedade civil, saibam cumprir o seu papel e levar o escrutínio até ao fim. Fariam um grande serviço à democracia.