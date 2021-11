A paródia de Estado

Quando o Governo e o Presidente da República estão à beira de transformar, outra vez, a forma como souberam da Operação Miríade numa paródia de Estado, a serenidade chegou pela voz do Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, Silva Ribeiro. Com as explicações do mais alto chefe militar percebeu-se o caso, na sua origem e progressão. Não se percebeu, nem tinha de se perceber por ele, como é que o Governo e Marcelo, aparentemente, tropeçaram na bola e caíram. Ou seja, a instituição militar agiu corretamente, já a esfera política transformou uma delicada questão de Estado numa trapalhada.



Os comportamentos ilícitos foram detetados dentro da estrutura militar, denunciados neste canal e reportados hierarquicamente. Tudo normal. Como o crime não é essencialmente militar, o processo transitou para a PJ. A investigação avançou mas a comunicação dentro do Governo e deste para o Presidente falhou. A explicação dos pareceres jurídicos é atabalhoada. Como pode um parecer jurídico sobre o segredo de justiça limitar a comunicação dos factos ao seu mais alto destinatário, que é o PR? Alguém anda a brincar com o fogo.

