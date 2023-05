O que deveria, afinal, ter acontecido no episódio de ‘roubo’ do computador pelo assessor de João Galamba? Partindo das palavras de António Costa e Galamba, que denunciaram um ‘roubo’ de um computador, deveria ter sido apresentada uma queixa à PJ ou à PSP. Tal queixa deveria ter sido registada como inquérito e dirigida ao Ministério Público. Foi, aliás, o que aconteceu quando os factos foram comunicados ao diretor da PJ. Esta polícia não foi a correr, solícita, buscar o computador, quando um ministro entendeu ‘acioná-la’.Primeiro, respeitou os procedimentos que decorrem do código de processo penal e tratou de preservar a sua independência. Tratou, também, de assegurar que o computador era entregue na esfera judicial e de preservar as condições de realização da investigação. Como se vê agora, com os relatos contraditórios dos diretores dos serviços de informações, face ao que disseram os queixosos, Galamba armou uma gigantesca trapalhada.