A notícia de um avanço das negociações entre a Rússia e a Ucrânia é um bom sinal mas deve ser recebido, infelizmente, com reduzida credibilidade. Considerar Putin como um ator político racional nunca esteve em cima da mesa desde o início da guerra. Três semanas depois, muito menos. A posição negocial russa tem sido radicalmente rígida e utilizada apenas como arma de propaganda. Zelensky, pelo contrário, mostrou alguma flexibilidade quando anunciou que podia deixar cair a integração da Ucrânia na NATO. O pior, porém, não está na rigidez russa, mas sim no desprezo absoluto pelas mais elementares regras de humanidade e do direito internacional. Ao mesmo tempo que o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, dizia que havia um avanço, as bombas de Putin esmagavam o teatro de Mariupol, onde se refugiava mais de um milhar de civis. Aquele que pode ter sido o maior massacre de civis até agora, caricaturiza tragicamente o palavreado russo, dificilmente enquadrável numa ideia de diplomacia. As bombas russas mostram que Putin só conhece a paz de Mariupol, ou seja, aquela que conquistarão, na eternidade, as vítimas mortais desta ação de puro terrorismo de Estado.

