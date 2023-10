A polarização assassina

Passada uma semana da guerra entre o Hamas e Israel, um milhão de palestinianos foge de norte para sul, na Faixa de Gaza, com medo das balas e bombas israelitas. Passada uma semana, os assassinos jiadistas do Hamas exibem crianças e bebés israelitas a quem mataram os pais. Passada uma semana, a barbárie manejada pelos radicais dos dois lados continua a dominar a explosão de irracionalidade e ódio que atravessa o conflito israelo-árabe. A diplomacia não entrou em campo. O direito internacional muito menos. As instituições que deveriam assegurar alguma serenidade na resolução dos conflitos mergulham numa sonolenta passividade. Estão capturadas pelo imobilismo e por discursos de indignação inconsequente. Morrem civis que nem tordos, dos dois lados. O cinismo e o maniqueísmo serôdio imperam entre as elites, um pouco por todo o Mundo, onde o antissemitismo profundo anda de braço dado com o racismo mais brutal contra os árabes. O calculismo geoestratégico de alta intensidade manda como nunca nas relações internacionais. Se todo este caldeirão não significa que caminhamos para a tragédia de uma polarização assassina, uma guerra de identidades assassinas, significa o quê? Se isto não significa que caminhamos para uma crise letal, de economia e de valores, de fratura social entre afortunados e deserdados da sorte, então, significa o quê!? Encontrar respostas e soluções credíveis será o desafio das nossas vidas.

Ver comentários