A ponte de Moedas

Não alcanço a necessidade de batizar a ponte ciclopedonal do Trancão, mas já que era para lhe dar um nome a escolha óbvia seria JMJ. Ou, em alternativa, D. Américo Aguiar. Mas não. Moedas e a sua equipa cometeram a imprudência de lhe chamar D. Manuel Clemente e o resultado está à vista, aquilo que devia ser um processo natural transformou-se num caso nacional. Esteve bem o ainda patriarca de Lisboa ao colocar-se à margem da polémica, fazendo saber que não quer o seu nome ligado à infraestrutura. Só que o caldo já estava entornado.



Todo o capital político que Moedas conquistou com a Jornada pode ir por água abaixo, sendo de estranhar que um homem ponderado e inteligente, talvez o mais bem colocado para suceder a Montenegro se as coisas correrem mal ao líder do PSD, fuja à questão como o diabo da cruz, preferindo enaltecer o que o Papa disse da JMJ e alegando que a questão da ponte serve apenas para diluir o sucesso da Jornada. Fraco argumento. Uma coisa não tem a ver com a outra, pelo que lhe restavam dois caminhos: ou defender a escolha do nome ou assumir o erro. Não o fazendo, colocou-se numa posição tão difícil. Não é esta a imagem que os portugueses têm de Moedas e poderá ter custos no seu futuro político.

Ver comentários