O branco, resultado da fusão de todos os pontos de luzes coloridas, não simboliza hoje na China a tranquilidade, a pureza ou a paz. Corporiza um raro protesto como o país não via desde a sangrenta revolta de Tiananmen. Trinta anos depois, o valor simbólico de um homem à frente de um tanque de guerra na mastodôntica Praça da Paz Celestial é idêntico ao da estudante que empunha uma frágil folha A4 branca. Por isso, confinar os protestos de Pequim – rapidamente espalhados a outros pontos da China – à contestação da política ‘Covid zero’ é uma narrativa que só serve o poder totalitário do partido comunista.Nas frágeis folhas brancas dos chineses de hoje cabe sobretudo a incontida repulsa de um regime apostado a transformar Xi Jinping num líder absolutista que não olhará a meios para aniquilar quem se atravesse no seu caminho a clamar qualquer coisa próxima da democracia. O envio para as ruas de Pequim e Xangai de milhares de polícias para travar manifestações, como há trinta anos quando foram mortos centenas de estudantes, prova que na essência ditatorial o regime teima em nada mudar para assim sobreviver.