A prisão para toda a vida

A hipocrisia tem dominado a discussão em torno dos limites máximos das penas de prisão. Alguns barricam-se na ‘tradição humanista’ portuguesa, no combate ao populismo e ao fascismo, para não discutir se a atual moldura das penas máximas é compatível com certos tipos de criminalidade, mais complexa, mais cruel, capaz de atacar a própria democracia, como o terrorismo. Outros armam-se da velha demagogia, que lhes abre a autoestrada da visibilidade mediática e política, para agitar o fantasma da segurança, como se fosse possível ascender a essa plenitude securitária, encarcerando para a vida ou matando com licença do Estado. Uns e outros, mergulhados no mais puro maniqueísmo, incompatível com uma abordagem serena e moderada, não ignoram que Portugal já tem uma pena perpétua em vigor para os inimputáveis perigosos. Estes ficam encarcerados toda uma vida. A combinação dos anos da medida de segurança aplicada e da sua revisão de dois em dois anos tem aprisionado para a vida seres humanos que toda a gente esquece. O Estado e as próprias famílias. O Governo vai acabar com isso, na nova lei da saúde mental, e faz bem. É bom que acabe com essa ideia totalitária e desumana de que a prisão pode ser indefinida e ilimitada, sem deitar fora o mecanismo da revisão, que é um bom princípio de equilíbrio de valores, próprio de um Estado de Direito Democrático.

