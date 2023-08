A proposta laranja

A proposta de redução dos impostos, nomeadamente do IRS, apresentada por Montenegro teve o mérito de recentrar a discussão política em torno de um tema que diz respeito a todos os contribuintes, ainda que a solução apresentada seja de alcance muito tímido, se o objetivo é lançar a mão à classe média, e de difícil aplicação no ano em curso. Mas já é alguma coisa. Com os salários esmagados pela inflação, o aumento do rendimento disponível das famílias passa necessariamente pelo alívio da carga fiscal e não através da subsidiodependência, prática corrente do executivo, que pode render votos, mas não dinamiza o consumo e muito menos a economia. Ao obrigar o PS a definir se quer ou não baixar os impostos e se é para já ou para as calendas, os sociais-democratas estão ainda a condicionar a ação governativa a um ano das Europeias e das quais Marcelo tirará consequências, caso a relação de forças penda claramente para o lado do PSD e para a direita de um modo geral. Neste contexto, a injeção de sangue novo no Governo, exigida pelos eleitores e a que Costa resiste, talvez à espera do resultado dessas eleições, pode agora tornar-se urgente. O desafio fiscal do PSD é demasiado sério para ser combatido com chavões e palavras de circunstância.

