A prova do favor à banca

O Governo fez mesmo um favor aos bancos quando acabou com a Série E dos certificados de aforro, que garantiam, com os atuais níveis da Euribor, uma taxa de juro inicial de 3,5% no primeiro ano e 4% a partir do segundo ano da aplicação.A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) revela que é mais caro para o Estado financiar-se no mercado obrigacionista do que pedir emprestado aos aforradores individuais.Aquela estrutura comparou o custo para o Estado do financiamento obtido através de Obrigações do Tesouro (OT) e através de Certificados de Aforro (CA). O relatório revela ainda que "o serviço da dívida cresce linearmente ao longo dos 40 trimestres" e que "a Série E e as OT chegam ao fim da vida no 40.º trimestre com um encargo líquido acumulado de 35,16 euros e 35,9 euros, respetivamente."Mas além de serem mais baratos, os certificados de aforro garantem o pagamento integral da taxa liberatória de IRS, o que significa que o Estado recupera 28% dos juros pagos através do imposto.O Governo castigou a aplicação mais popular de poupança, mas parece que não fez as contas todas. Como fim da Série E e as limitações a 50 mil euros na Série F, ajuda os bancos que demoram em subir as taxas dos depósitos.