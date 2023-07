O Banco Central Europeu (BCE) cumpriu a sua palavra e pela nova vez num ano subiu as taxas de juro. A autoridade monetária do euro bateu um recorde de velocidade ao passar de 0% para 4,25% em tão pouco tempo.









O preço do dinheiro nunca esteve tão caro na zona euro. A culpa é da inflação galopante, que já existia antes da invasão russa da Ucrânia, mas que se consolidou após a brutal agressão de Moscovo e das sanções ocidentais aplicadas ao regime de Putin.

A missão principal do BCE é zelar pela estabilidade dos preços, por isso fica em alerta sempre que a inflação sobe acima da taxa anual de 2%. Apesar de haver alguns sinais que os preços possam estabilizar no fim do corrente ano, o BCE não dá tréguas e deixa em aberto a possibilidade de uma nova subida em setembro, o que seria uma desgraça maior para as famílias com crédito e para o PIB, porque o dinheiro caro arrefece a economia.





As famílias endividadas são as primeiras vítimas da política dura do BCE. No último ano, a subida da prestação não parou. Ainda há o risco de subir mais nos próximos meses, se o BCE não parar com o reforço do seu remédio contra a inflação.





Os banqueiros com direito a voto no BCE também têm de ponderar bem as suas decisões, porque uma dose exagerada do remédio pode curar a doença, mas mata o doente com a cura.