A secreta privada

Para lá da evidente catástrofe política que João Galamba representa para o Governo e para o País, permanece a questão da utilização do SIS e o manto de mentira a ela associada. Aqui chegados, ouvido Galamba e a sua excelsa chefe de gabinete, sobram poucas dúvidas de que se confirmou aquilo que, no tempo do procurador-geral da República Cunha Rodrigues, foi escrito nas conclusões de uma investigação à atuação dos serviços. Nesse tempo das maiorias absolutas de Cavaco Silva, os serviços dirigidos por Ladeiro Monteiro atuavam a mando do Governo e com “preconceito ideológico”, como um serviço privado do Governo. Eram acionados para vigiar partidos, sindicatos, jornalistas, polícias, magistrados. Foi o primeiro de vários abalos em matéria de desprezo pela legalidade. Hoje, como ontem, os serviços de informações foram usados como arma de coação contra o ex-assessor. Continuam a ser usados como instrumento de branqueamento, quando um dos seus responsáveis vem falar de papéis relacionados com cabos submarinos. Terá ressuscitado a célebre ‘Operação Santola’? O conselho de fiscalização também caiu no ridículo de armar uma narrativa de branqueamento, sem a mínima adesão à realidade. Um desastre, a provar que nem a secretária-geral do SIRP, nem os dirigentes dos serviços, muito menos os fiscalizadores, têm condições para continuar nos cargos.





