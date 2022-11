Donald Trump reapareceu na cena política dos EUA, de onde na realidade nunca saiu, e dominou a reta final da campanha para as eleições intercalares que, previsivelmente, reforçarão o domínio republicano em Washington e tornarão a governação de Joe Biden numa missão quase impossível.E não foi pelo “anúncio muito importante” prometido para a próxima terça-feira que o antigo Presidente se fez notar. Trump regressou como o conhecemos: truculento, vingativo e a exibir sem pudor o seu pensamento antidemocrático.Os apoiantes riram muito. Não é a primeira vez que Trump exibe um fetiche que faria corar o mais sanguinário dos ditadores. Em outubro, no Texas, já tinha dito que quando um jornalista souber que, na cadeia, será “noiva de um prisioneiro”, revelaria as fontes. Trump sabe que banir a liberdade de imprensa, como é seu desejo, não travaria apenas a revelação de escândalos como os que afetaram a sua governação.Dar-lhe-iam um certo conforto para os processos judiciais que enfrenta. Tentação que poria em risco a robusta democracia dos EUA que tanto parece desprezar.