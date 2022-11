O presidente da Câmara de Kiev admitiu há dias que este inverno poderia ser um dos mais dramáticos para os habitantes da capital da Ucrânia. Vitali Klitschko não afastou a hipótese de um cenário em que a eletricidade, o aquecimento ou a água poderiam faltar e que, sem estes elementos básicos à sobrevivência, Kiev arriscava ser evacuada.Se é assim numa urbe com uma capacidade única de reabilitação das infraestruturas destruídas pelos ataques russos, imagine-se como vive o resto do país. Acontece que a manutenção desta guerra, que Putin retirou do campo de batalha para focar no ataque a civis, não afetará só os ucranianos como os inquiridos no Barómetro da Intercampus para o CM, CMTV e ‘Negócios’ parecem admitir.