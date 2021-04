A vez das pessoas

O Presidente da República repetiu ontem o desejo formulado no passado fim de semana para que o estado de emergência agora renovado seja o último. Foi o primeiro de dois recados de Marcelo Rebelo de Sousa ao Governo de António Costa. O outro foi fixar 2021 como o ano da "reconstrução social" do país, depois de um 2020 "da luta pela vida".

O Presidente da República optou por considerar, nos seis minutos televisionados, que mais complicado que os números depauperados da economia é a situação das pessoas.

Ou seja, um futuro baseado na reconstrução social do país, abalado pelas "solidões dramáticas" dos idosos ou pelos estudantes obrigados a "digerir tantos choques". O caminho que Marcelo antevê "trabalhoso" não esqueceu quase nada. Nem a vacinação intermitente que já está, ainda assim, a proteger os mais vulneráveis, nem o confinamento regionalizado, se for necessário. Faltou ao Presidente da República dizer aos portugueses que sem estado de emergência nenhuma medida para controlar a pandemia neste tempo difícil de desconfinamento pode cair na tentação de implicar restrições inconstitucionais de quaisquer direitos.

