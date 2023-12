As eleições para a escolha do futuro secretário-geral do PS mostraram que o partido está vivo e determinado a reconquistar o voto da maioria dos portugueses. Faltou debate entre os candidatos, Pedro Nuno jogou pelo seguro, mas a campanha interna confirmou a ideia que se tinha do ex-titular da pasta das Infraestruturas e do ministro da Administração Interna: duas personalidades distintas, com posturas diferentes sobre o posicionamento do partido, um encostado à extrema-esquerda outro mais ao centro, mas ambos sem capacidade de se afastarem do Governo dos ‘casos e casinhos’, ao qual estão intimamente ligados. Na prática, os eleitores socialistas votaram na continuidade, apenas escolheram um estilo, entre o impulsivo e o moderado, só isso. Não sai deste ato eleitoral nenhum novo PS. A questão está em saber se os portugueses, nas legislativas de março, continuam satisfeitos com o rumo que o PS traçou para o País, já lá vão oito anos, e se estão dispostos a perdoar os pecados do Governo na Saúde, na Justiça, na Educação, na Habitação. Cabe ao PSD fazer o seu trabalho e apresentar alternativas, o que não se tem visto. É certo que faltam três meses para as eleições, mas já era altura de Montenegro mostrar serviço, até porque o executivo, mesmo em gestão, vai aproveitar cada momento para ‘caçar’ votos e ajudar Pedro Nuno a afirmar-se como um bom sucessor de Costa em São Bento.