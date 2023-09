Quando chega à reunião de Alcáçovas, em 9 de setembro de 1973, o Movimento das Forças Armadas (MFA) já levava alguns meses de conspiração contra a ditadura. Já tinham ocorrido as primeiras movimentações de contestação na Guiné, reuniões em vários locais e na casa de Diniz de Almeida. Já tinham sido escritas algumas ‘atas’, memorandos e panfletos. Em Alcáçovas, na herdade do Monte Sobral, 136 capitães assinam um documento dirigido a Marcelo Caetano com o essencial das suas reivindicações. Das reivindicações corporativas, que passavam pela contestação ao decreto-lei 353/73, que colocava ‘oficiais de aviário’ nos quadros permanentes, procurando combater a falta de oficiais, até às críticas de regime, os capitães aguentaram o segredo até à manhã de 25 de Abril de 1974. Sem fugas de informação, sem amuos, com divergências, é certo, quanto ao processo e estratégia, mas unidos no essencial. O MFA, recorde-se, tinha gente de todas as latitudes, da extrema-esquerda e do PCP ao PS e setores moderados da direita. Ontem, António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa foram a Alcáçovas e devem ter-se lembrado disso quando trocaram uns cravos e amenizaram o braço de ferro. Abril deve ter deixado uns pozinhos mágicos no ar. Deve tê-los feito lembrar que os homens, por vezes, só são grandes quando estão sintonizados nas grandes causas e não apenas em si próprios.