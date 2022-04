Abril para a Ucrânia

Neste Abril sem máscaras, um voto de paz para a Ucrânia.Sim, os valores que o 25 de Abril de 1974 trouxe são os mesmos a que a Ucrânia aspira e que o seu Presidente Zelensky deixou no Parlamento. Paz, liberdade, direito à legítima defesa do seu país, que está a ser esmagado por um invasor assassino.Um invasor que atropela todas as regras do direito, que viola mulheres, tortura civis, bombardeia indiscriminadamente. O Portugal de Abril que aspira a viver numa sociedade livre, que respeita a comunidade e o indivíduo, que projeta tolerância, que procurou a paz de Timor apoiando a guerrilha, que lutou contra a ditadura, também por todos os meios, incluindo os violentos, não estranha os pedidos de Zelensky. Não os considera belicistas, não o estigmatiza, chamando-lhe xenófobo.Sim, o nosso 25 de Abril também pode ser reivindicado pela Ucrânia e Zelensky. Também deve poder ser invocado por quem luta por uma sociedade livre. Não apenas por aqueles que penosamente balbuciam, engasgados, a ideia de que a Rússia faz na Ucrânia a tal operação especial e não uma guerra cruel. Como vimos por estes dias na boca de Jerónimo de Sousa.