A República lateja de teses conspirativas. Os mais altos cargos da Nação discutem parágrafos, assassinatos de caráter, a intoxicação dos heterónimos, a insídia das conversas privadas transmitidas em público. O espetáculo está ao rubro e os egos inchados de tanta soberba. Uns e outros estão a converter a luta política num mero combate de versões, numa arena do ‘storytelling’, essa ciência da vacuidade narrativa, que relega a verdade para uma categoria dispensável no processo eleitoral. O que assistimos nos últimos dias atira para o caixote de lixo séculos de valorização da palavra e das instituições como elementos centrais da política e da solidez das nações. Se não pudermos confiar na palavra de Presidentes e primeiros-ministros, se não pudermos confiar na solidez das mais importantes instituições de um país, confiamos em quem?! Os sinais são terríveis. Avizinham-se meses de campanha eleitoral e se a tendência for a de seguir esta linha de pura intriga palaciana é melhor fechar a porta. Percebam, ao menos, que com esta forma de fazer política estão a insultar quem não tem casa, quem vive esmagado por baixíssimos salários, quem não encontra cuidados médicos nos hospitais nem respostas sólidas no sistema de educação. "Acordai, acordai homens que dormis a embalar a dor dos silêncios vis." Que nos console, a poesia de Gomes Ferreira e a música de Lopes Graça.

