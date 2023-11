Acordão trágico

O recente acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa que condena os jornalistas Henrique Machado e Carlos Rodrigues Lima, por violação do segredo de justiça, é um trágico sinal sobre o que alguns juízes entendem ser o jornalismo. Depois de terem sido absolvidos, os jornalistas foram alvo de um insidioso experimentalismo judicial. Primeiro, o mesmo juiz que os manda a julgamento, regressa na condição de julgador, qual anjo vingador e em desprezo absoluto pelas regras da imparcialidade, reverte a absolvição e aplica a condenação. Depois, a tese do que é publicável ou não, alegadamente conciliando a defesa do interesse público com a não violação do segredo de justiça, é antológica. Os juízes desembargadores da Relação de Lisboa, onde coabitam demasiadas ‘vítimas’ do jornalismo, descobriram a pólvora. Pelos caminhos da censura arvoram-se em editores-em-chefe do trabalho jornalístico, determinando o que está em condições de ser publicado pelas regras da sua ‘leges artis’, não do jornalismo propriamente dito, coisa que desprezam, como o juiz Rui Teixeira deixou bem claro no acórdão que envia aqueles dois jornalistas a julgamento. Se os desembargadores querem ser os novos coronéis da censura, isso é um problema deles. Só será um problema nosso se o Estado de Direito Democrático falhar. Esperemos que ainda existam mesmo juízes em Lisboa e seja travada esta iniquidade judicial.

