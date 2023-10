Criou-se uma expectativa demasiado elevada em torno das negociações entre o Governo e os sindicatos dos médicos, dando a ideia que um acordo entre as partes revolve os problemas na Saúde. Não resolve. Uma coisa é atender às reivindicações da classe médica e procurar um entendimento que vá de encontro às suas exigências, outra é a resposta ao drama vivido pelos utentes nas urgências dos hospitais e nos centros de saúde, onde mesmo passando a noite à porta, a dormir no chão enrolado num cobertor, pode não ser suficiente para garantir uma senha de atendimento. Era aqui que o Governo devia concentrar energias, encontrar as políticas certas que conduzam à resolução dos problemas concretos dos utentes, tratando-os com a dignidade e o respeito que merecem e que não estão a ter, independentemente de, em simultâneo, estarem a cuidar da situação laboral dos médicos e dos enfermeiros - que têm andado esquecidos, como os utentes, mas cuja missão é tão importante quanto a dos clínicos. Para mal da saúde dos portugueses, não é isso que se tem visto nem é isso que se perspetiva. As negociações com os sindicatos dos médicos talvez cheguem a bom porto, ou não, não sei. Já os utentes vão continuar à espera, não têm outro remédio.