Desde que o CM revelou a pensão milionária de Alexandra Reis, o Governo nunca mais se endireitou. O desgaste tem sido brutal e o PS afunda-se em esquemas de controlo de danos. Assessores, gurus da comunicação política, reuniões primárias de construção da chamada ‘verdade alternativa’, como aquela em que queriam meter a CEO da TAP, tudo tem servido para tentar regressar à superfície.Pelo meio, o Presidente da República e o primeiro-ministro vão entretendo a audiência com as suas quezílias. Quando não há melhor, repete-se o ‘agarrem-me, senão eu dissolvo’. No fim, sobra a evidência de que o PSD não está preparado para uma alternativa, o sistema político está cada vez mais refém do crescimento do Chega, a esquerda do PS está fragmentada.A autoridade de Costa está desgastada e Marcelo explora-a. Mas os dois sabem que o problema é muito maior do que um Governo a fraquejar. Sobretudo quando a sombra do Chega cresce e a de um almirante que pode acabar em Belém também.