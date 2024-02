Pedro Nuno Santos veio pedir para que não se coloque na agenda “a agenda do Chega, que é a divisão e o ódio”. Mais coisa, menos coisa. O líder do PS teria razão se não fossem os interesses estratégicos dos próprios socialistas a colocarem, há muito, a agenda do Chega em cima da mesa. O Chega deu muito jeito a António Costa na retórica contra o PSD e o CDS de Assunção Cristas, na ressaca da constituição do governo que nasceu de uma derrota eleitoral. Tal como tem dado jeito a Pedro Nuno Santos, na qualidade de líder espiritual de qualquer coisa que se pareça com uma geringonça. O Chega é o alimento de quem tem da política uma visão meramente tática. E Pedro Nuno Santos está longe de nos mostrar que a sua liderança não é, basicamente, isso. O que retira a agenda do Chega da mesa, de resto, será muito mais a coerência de políticos que cumpram promessas, que combatem o abuso de poder e a corrupção. Que são capazes de construir soluções para a falta de salário, de casa e de saúde. Que são capaz de defender a segurança pública dialogando com os polícias. Que cedem à tentação da demagogia e do facilitismo de substituir um despacho formal por uma mensagem de Whatsapp quando decidem sobre os dinheiros públicos.