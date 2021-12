Alargar os horizontes da democracia

Chega hoje ao fim um ano muito difícil para toda a comunidade. A pandemia alterou as dinâmicas sociais de forma irreversível, e estamos ainda muito longe de ter a exata noção do novo mundo que vamos habitar depois do vírus.Ao longo de 2021, o Correio da Manhã cumpriu escrupulosamente o sagrado compromisso com os leitores de publicar todas as notícias, doa a quem doer, em defesa da liberdade.Graças à imensa comunidade de cidadãos livres que nos elegem como principal fonte de notícias, somos líderes, e somos, com muito orgulho, o maior projeto jornalístico do País no papel, na TV e na internet.Porém, não vamos adormecer à sombra do que atingimos. Todos os jovens jornalistas que entram para a nossa redação sabem que isso seria imperdoável. Os portugueses exigem de nós exatamente aquilo que merecem: um projeto jornalístico independente e corajoso, que se renova a todo o momento para cumprir a mais nobre missão com redobrada energia. Escrutinar todos os poderes.Por esta razão, encaramos o futuro com determinação e com otimismo. Preparámos um vasto conjunto de novidades. Para nós, as notícias são um assunto muito sério. Queremos crescer, chegar mais longe, conquistar mais leitores, cumprir o nosso destino.Alargar consigo os horizontes da democracia.