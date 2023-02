Alerta para preço das casas

As famílias proprietárias de casa aumentaram consideravelmente o valor do seu património nos últimos anos, porque os preços praticados no mercado ultrapassaram sistematicamente as subidas da inflação.E quem comprou habitação antes desta valorização impressionante, nota de facto o crescimento da sua fortuna, mesmo que tenha cada vez mais dificuldade em pagar o empréstimo, porque acabou o longo período do saldo dos juros e a prestação mensal sofre agravamentos de algumas centenas de euros.Porém, a valorização quase especulativa dos últimos anos, motivada pelos juros baixos, pelo aumento do turismo que tornou atraente o alojamento local e pela procura de estrangeiros em algumas regiões, pode estar a terminar.Uma das mais importantes agências de rating já avisa para a inversão do ciclo. As casas em Portugal "ultrapassaram os valores intrínsecos" e chegou a hora da correção, diz a Moody’s. A agência explica que o abrandamento da economia, a subida das taxas de juro e a inflação elevada vão transformar o mercado imobiliário nos próximos tempos.Desde 2015 o crescimento do preço das casas em Portugal foi dos mais elevados na Europa. Um arrefecimento não é motivo para preocupação e pode permitir que mais famílias consigam ter acesso a casa própria.