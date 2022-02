João caiu nas teias da Justiça, mas é fundamental que tenha o tratamento psicológico e médico-psiquiátrico que necessita. Cometeu um erro, mas precisa de saber que ainda tem muito mundo para viver e quando passar esta tempestade tem todo o direito ao esquecimento sobre este caso e seguir o seu caminho.









A detenção do João leva-nos a pensar em todos os jovens fechados sobre si e que vivem no mundo virtual dos videojogos, com poucas interações sociais. Quantas famílias se debatem com adolescentes com perfil semelhante e que não têm ajuda especializada.

Os psicólogos nas escolas são raros e as consultas de Pedopsiquiatria são uma miragem no Serviço Nacional de Saúde, principalmente para as famílias das pequenas aldeias da região Centro, de onde é originário o João. Provavelmente, o confinamento forçado pela pandemia ainda acentuou mais os problemas mentais. O reforço do quadro de psicólogos nas escolas e universidades é imperioso e o Serviço Nacional de Saúde tem de ser mais eficaz na resposta. O investimento em saúde mental compensa e salva vidas.