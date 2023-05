Pedro Sánchez pagou uma pesada fatura pelos erros que foi acumulando. O líder do PSOE aliou-se a quase todos os extremos. Para manter o poder, a todo o custo, fez pactos com a radicalidade independentista e com os herdeiros do terrorismo da ETA. Numa sociedade com a memória fresca do terrorismo, com mais de 850 mortos e 2500 feridos, muita gente estropiada física e mentalmente, 300 homicídios ainda por resolver, não chega a deposição das armas. É preciso um doloroso processo de reconciliação que não houve.A ETA existe na memória histórica, onde quer ficar como uma força de resistência política e não como um bando de assassinos. Nesse branqueamento da memória, Sánchez deu a mão ao Bildu e a Otegui, que ganharam de forma retumbante no ninho basco. Sánchez afugentou o centro, que se foi entregando ao PP e a Feijóo, hipotecou a esquerda moderada e os jovens, enredados numa vida de emprego precário, sem casa e salário. Agora, não restava outra saída ao líder do PSOE senão marcar rapidamente eleições, na esperança, vã, de estancar a hemorragia. Em julho, acredita que chega ferido, mas vivo.