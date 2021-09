Aliados do Norte

O CM retoma hoje as páginas exclusivamente dedicadas ao Norte, interrompidas por força da pandemia, dando sequência ao compromisso que assumimos com os nossos leitores de um jornalismo de proximidade, que vá ao encontro das preocupações das populações locais.Numa altura em que o CM é cada vez mais uma referência para os leitores do Norte, conquistando mercado de forma consistente, o regresso deste espaço editorial permitirá um maior volume noticioso dos problemas de toda a região, da educação à saúde, da justiça às questões laborais, da religião às barreiras e obstáculos que se erguem no dia a dia, que nunca se resolvem e precisam de ser denunciadas.