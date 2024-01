Aliança em ponto-morto

A AD está sem dinâmica de vitória, o que neste altura do campeonato começa a ser preocupante. Os sintomas de incapacidade de o PSD saltar para a frente do PS, antes da formação da nova Aliança Democrática, pouco ou nada se alteraram. Sabia-se que o contributo do quase extinto CDS e não seria suficiente para impulsionar a coligação, mas esperava-se que Luís Montenegro conseguisse imprimir outra velocidade eleitoral à medida que se aproxima a reta final para as legislativas. Acontece que não sai do ponto-morto e, no caso da Madeira, até deixou o carro ir abaixo. Em lugar de retirar de imediato a confiança política a Albuquerque, perdeu-se em argumentos sem sentido, quando todos já tinham percebido o desfecho, era uma questão de tempo. Os eleitores não gostam destas coisas. Por este andar, Montenegro arrisca-se a ter um resultado nas urnas pior que o de Rui Rio, o que seria uma catástrofe para o PSD. E Pedro Nuno Santos, que está a fazer uma boa pré-campanha, não terá de se esforçar muito para cantar vitória a 10 de março. Na prática, basta estar quieto.



O líder do PSD ainda vai a tempo de inverter o resultado que se adivinha, mas precisa de mudar radicalmente de estratégia e deixar de dar tiros nos pés.

