Ameaça à paz mundial

Putin repetiu a cartada da Geórgia, quando lhe subtraiu 20 por cento do território, ao reconhecer, em 2008, a Abecásia e a Ossétia do Sul. Ensaiou aí a sua estratégia militar, política e diplomática para alargar as fronteiras. Aprendeu a lidar com sanções e como contorná-las. Percebeu as muitas contradições ocidentais.Agora, com o conforto da proximidade e dos muitos interesses que o ligam à China, jogou uma cartada decisiva. Invade a Ucrânia e lança a ameaça nuclear contra todo o Mundo ocidental. Afirma-se como o construtor de uma nova Eurásia e abre o caminho à China para aumentar a tensão em torno de Taiwan. Putin é um ditador cruel que se junta a outro.Se um ataca a Ucrânia perante o silêncio cúmplice do aliado chinês, significa que se estão a desenhar linhas muito perigosas. Que empurram o Mundo para um equilíbrio dramático, por muito precário. Significa que esta guerra está entre todos nós e não apenas no Leste europeu. Significa que a estratégia do Ocidente e das suas instituições não tem sido a mais adequada.Desde logo, mostra que é perigoso ceder à gula do dinheiro russo, como fizeram muitos governos. Significa ainda que tudo isso tem de mudar. Se ainda formos a tempo.