É uma América dividida que vai hoje a eleições. E estas intercalares são decisivas para o país mais poderoso do mundo, porque se os republicanos ficarem com a maioria do Senado ou até com a maioria nas duas câmaras do congresso, o governo de Biden ficará bloqueado.Já antes de Trump se notava uma tendência para o alargamento do fosso ideológico entre os dois grandes partidos, mas a entrada do multimilionário na Casa Branca alargou esse fosso e foram desaparecendo os políticos que faziam pontes e estavam habituados a negociar entre as duas bancadas. Desde o fim da guerra civil há 157 anos que os EUA não estavam tão divididos.O preço da gasolina pode ser fatal para Biden. Apesar do custo médio dos combustíveis ser cerca de metade daquilo que pagam os automobilistas em Portugal, para os americanos a fatura já é considerada excessiva.Por outro lado, os mais pobres e a classe média mais remediada, que tradicionalmente votavam nos democratas, estão a sofrer com a inflação.A gasolina e a inflação são mesmo os maiores inimigos de Biden, apesar de em termos macroeconómicos, o Presidente poder afirmar que a América está em pleno emprego, com uma taxa residual de desempregados.Num país em que a carteira tem um peso decisivo nos votos, Biden tem razões para temer os resultados.