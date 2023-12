Amnésia e ignorância

Uma parte da discussão sobre a Justiça sofre da habitual amnésia, aqui e ali de ignorância. Mete tudo no mesmo saco. Como se todos os magistrados fossem incompetentes. Um exemplo de ignorância: alguém devia explicar aos mais indignados que o Ministério Público (MP) se opôs (e bem) a que Eduardo Cabrita fosse julgado pelo acidente de viação. Outro exemplo: o ‘spin’ criado sobre o inquérito das gémeas luso-brasileiras, por ter sido aberto contra desconhecidos, ao passo que a ‘Operação Influencer’ visou diretamente António Costa. O próprio Costa é o primeiro a saber que o sujeito inicial do inquérito da cunha está certo e que o outro, por causa das escutas, inevitavelmente o visaria.



Não negando os problemas do MP, há agora alguns espantos sobre esta magistratura que dão vontade de rir. Descobriram a pólvora e reivindicam um discurso antifascista perante o monstro que ataca as liberdades. São os mesmos que ostensivamente ignoram os problemas que vêm do universo da política. O MP é um poder que tem os seus altos e baixos. Nada muito diferente dos partidos, dos órgãos de soberania, atascados na baixa intriga. Pior: os partidos de poder estão minados por compromissos espúrios, negociatas de lugares, financiamentos opacos, nepotismo e lógicas clientelares. Com aliados destes, acreditem, não haverá inimigos que travem o Chega.

