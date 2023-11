Amoralidade de Galamba

Fiquemos apenas pelo plano político. Incluindo o que pode ser visto no despacho de indiciação do Ministério Público também nessa dimensão. Deixemos as questões penais para outra altura. João Galamba não se demite, disse o próprio no Parlamento, com a habitual arrogância e desdém. Também não foi ainda demitido pelo primeiro-ministro demissionário, provavelmente por uma questão de compatibilidade da sua agenda com a do Presidente da República. A sentença foi-lhe aplicada na véspera, quando António Costa disse que já tinha combinado uma conversa com o Presidente para tratar desse assunto. Mas a guilhotina ainda não rolou. Galamba está a passar de bombista-suicida para zombie. É penoso para todos, eventualmente para o próprio, se tiver consciência das figuras que faz. Dá uma imagem profundamente negativa da política, agrava a situação do PS aos olhos do eleitorado, pelo lado da irresponsabilidade política, transforma o que resta do governo e do próprio Parlamento numa triste comédia. Seria divertido se atingisse o nível dos Monty Phyton mas não, aquele nível de impostura com que Galamba falava ontem aos deputados, é apenas e só o retrato serôdio da amoralidade. Coisa que, de resto, perpassa a investigação, onde Galamba vive sequioso da consideração pessoal e política de quem manda.

