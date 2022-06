Enquanto o Parlamento discute a morte como se não houvesse amanhã, as futuras mães vivem momentos de amargura, de angústia, de incerteza, de desespero, de medo, de pânico com o aproximar da hora do parto. Exatamente o oposto do que deveria ser a celebração do nascimento de uma nova vida.Estranhas opções. Tão estranhas quanto o desaparecimento de Marta Temido, face à situação dramática e ao caos que se instalou em muitos hospitais portugueses, de norte a sul, com o encerramento das Urgências de Obstetrícia.