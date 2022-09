O despedimento ilegal de uma empregada doméstica é revelador de uma certa mentalidade reinante na diplomacia, onde muitos adoram ser fortes com os fracos, ainda que rastejem de cerviz curvado ante qualquer tipo de poder. Mas, tão mau quanto isso, o caso mostra com rigor quem é Santos Silva, o combatente antifascista que se acha ungido do poder supremo para barrar os populistas do Chega.Santos Silva, que no sábado também rejubilava, ancorado na sua “opinião técnica” de sociólogo, sobre a incapacidade da direita em perceber o que quer o povo, na apresentação de um estudo alegadamente científico, feito pelo ISCTE para o PS, é um camaleão que proclama valores aos sete ventos mas não prima pela coerência. Assinar de cruz os “indícios” pulverizados pelo tribunal não é próprio de quem passa a vida a falar de ética.