Ao lado dos cidadãos nos piores momentos

Cara Leitora, Caro Leitor, estes são os tempos mais difíceis que o CM enfrenta, desde a sua criação, em 1979. O novo vírus só agora começou o seu efeito devastador no nosso País. Se tudo correr pelas melhores previsões, se o civismo se mantiver e acentuar, acordaremos desta imensa tragédia dentro de dois ou três meses.

O tempo não é de festa, por isso o CM cancelou todas as iniciativas em torno do seu 41º aniversário. Com este tradicional suplemento, agradecemos à nossa comunidade de consumidores de informação a confiança, que todos os dias fazemos por merecer.

Os que nos leem diariamente sabem que, desde a chegada deste novo vírus a Portugal, o CM virou grande parte da energia da sua equipa para cumprir o sagrado acordo que mantemos com os Leitores. Nas páginas do seu Jornal encontra o pulsar do País, de Norte a Sul, no combate a este flagelo microscópico. Procuramos todas as novidades científicas, noticiamos o que de essencial se passa em todo o Mundo, com especial atenção aos países que falam português.

No cumprimento da nossa missão de informar, damos conta das falhas graves no aparelho de Estado, das carências sentidas pelos profissionais da saúde, desde as ambulâncias, aos hospitais. Somos um instrumento de informação constante, mas também de reflexão para os mais altos decisores políticos. Lidando sempre com a verdade dos factos, procuramos ser um instrumento de decisão para os que nos leem diariamente. Do cidadão mais humilde e anónimo, aos mais altos dignitários do nosso estado.

Na edição em papel, no nosso site, na CMTV, sendo em todas as plataformas líderes de audiência, procuramos cumprir a nossa missão, mesmo nas condições mais severas. Como as que agora se verificam. A equipa do CM honra os seus pergaminhos de projeto livre, independente e corajoso. Sempre ao serviço do cidadão.

Na conjuntura que agora vivemos, e de onde sairemos com um País em crise profunda, a equipa do CM sabe, do mais qualificado dos seus quadros ao mais jovem estagiário, que os nossos cidadãos esperam de nós um olhar honesto e corajoso sobre os factos.

Exultamos quando temos boas notícias para dar, mas nunca viramos a cara ao que está errado, às falhas graves que afetam o nosso Povo. Nas nossas três plataformas de comunicação, estamos de fileiras cerradas, de braço dado com os cidadãos. Sofremos juntos, celebraremos juntos. Pois juntos sairemos desta longa noite. Para juntos nos batermos por um Portugal melhor.

Ontem, como hoje e sempre, nunca trairemos a nossa missão de informar com transparência e lealdade. Jamais baixaremos os braços. Obrigado pela confiança!n