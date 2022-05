Apocalipse de Putin

Como devem estar a corar de vergonha os que defenderam que Zelensky representa um "poder belicista".Nos últimos dias, a Rússia não tem feito outra coisa senão ensaiar uma estratégia de terror nuclear. Já abandonou a mera retórica há muito. Depois de ameaçar, exibiu as armas. Mostrou um míssil capaz de atingir, ao mesmo tempo, alvos diferenciados a quase 20 mil quilómetros.Agora, Moscovo ufana-se do poderio bélico do dito míssil, Sarmat de seu nome, ser capaz de destruir Paris, Berlim e Londres em 200 segundos, provocando muitos milhões de mortos. O apocalipse nuclear de Putin só pode ser levado a sério. A fantochada da "operação militar especial" para "desnazificar" e "desmilitarizar" a Ucrânia representa um mero pretexto para esmagar os ucranianos e pôr o Mundo em sentido.Para utilizar o medo como arma dissuasora das sanções e apoios à Ucrânia decididos por genuínas democracias. Mostra que a ideia de que o déspota russo seria ainda um ator político racional é totalmente absurda.Putin todos os dias reduz a pó a encenação pacifista caquética do PCP e dos seus aliados na esfera pública. Tenhamos coragem de assumir que este PCP é um mero anacronismo sem sentido. E habituemo-nos à ideia de que esta guerra vai continuar por demasiado tempo, com o Mundo pendurado numa corda bamba.