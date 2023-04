Arma contra bomba atómica

Tudo é política. E o aumento intercalar das pensões é um coelho tirado da cartola por António Costa numa altura em que as sondagens apontam para um cartão amarelo ao partido que suporta o Governo, empatado com o PSD, mas com o crescimento do Chega a inclinar o parlamento para a direita numas eventuais eleições legislativas antecipadas. Na semana passada o Presidente tinha afastado o uso imediato da "bomba atómica" por falta de alternativa de oposição. Este aumento das pensões, que repõe parte do poder de compra perdido pelos reformados é uma arma nuclear contra a bomba atómica política. Neste país cada vez mais envelhecido os pensionistas decidem as eleições.



O governo usa uma almofada porque pode. A entrada de imigrantes no mercado de trabalho está a levar as receitas da Segurança Social para valores recorde. E a inflação ajudou as finanças públicas com encaixes acima do previsto.

Os portugueses estão a pagar muitos impostos. E isso permite ao governo usar um arsenal de armas políticas mais amplo. O aumento pode parecer pouco, mas mais 35 euros em cada mil de reforma fazem a diferença num país em que a maior parte das pensões é extremamente baixa.

