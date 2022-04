A obra literária de Alexander Soljenítsin foi essencial para denunciar os crimes do estalinismo e para que, no Ocidente, muita gente percebesse o que era o exercício do poder soviético. Preso 11 anos em Kolima, um dos mais tenebrosos campos de ‘reeducação’ de prisioneiros políticos, Soljenítsin escreveu o livro ‘Arquipélago Gulag’ entre 1958 e 1967, mas só conseguiu publicá-lo no exílio, em 1973.Décadas a fio, Soljenítsin foi desprezado e combatido pelos meios da esquerda marxista-leninista, mas também olhado com desconfiança por gente que tinha rompido com os partidos comunistas. Também em relação aos campos da fome, do trabalho forçado, da morte e da aniquilação humana, muitos pediram provas ou falavam de falsificação histórica.