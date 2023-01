Fosse o número de carros blindados a condição única para ganhar a guerra e a Rússia já teria, muito provavelmente, aniquilado todas as defesas ucranianas, tal é a supremacia de Moscovo no que a tanques diz respeito.Acontece que no campo de batalha há matizes que vão muito para além do preto e do branco e, por isso, embarcar na retórica com que o Presidente Vlodymyr Zelensky encosta os países ocidentais à opção única de enviar, em barda, tanques de guerra para as forças de Kiev, poderá não garantir a derrota de Moscovo, que tantos anseiam.Se tal não for garantido, será apenas mais um tiro saído pela culatra.