As bofetadas que João Soares prometeu ao jornalista Augusto M. Seabra criaram um marco na gestão de crises nos Governos de António Costa. Apesar de estarem mais próximas de um arroubo queirosiano ou das magistrais bravatas camilianas, as bofetadas digitais de João Soares, expedidas por uma ‘fatwa’ do Facebook, foram recebidas pelo primeiro-ministro com a seriedade própria de quem valoriza a educação, a ética e a decência como pilares da ação política.As bofetadas de João Soares criaram um marco, uma linha vermelha, sobre o que não se pode aceitar num Governo. António Costa não aceitou – e bem – as ameaças de João Soares ao jornalista. Perante o que foi ontem afirmado na comissão parlamentar – e ainda não desmentido por João Galamba – sobre os “dois socos” prometidos ao ex-assessor Francisco Pinheiro, aguarda-se, com alguma impaciência, a guia de marcha de António Costa para o ainda ministro.