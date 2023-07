As buscas ao PSD e a Altice

No mesmo dia em que foi conhecida a detenção do CEO da Altice, Armando Pereira, o país político e mediático agitou-se mais com a carta lacrimejante do PSD à procuradora-geral da República, queixando-se das buscas em que os inspetores da PJ deixaram uns papéis desarrumados. Inquietou-se muito pouco, ou nada, com o saque continuado à maior empresa portuguesa. Neste mesmo dia, em que alguns jornais não publicaram ou esconderam a notícia que abala a poderosa anunciante Altice, ou em que algumas personalidades falam de uma criminalização da política, por causa das buscas ao PSD, o Ministério Público acusou em tempo recorde o deputado Pinto Moreira e mais uns gestores e autarcas. Registe-se, no caso de Espinho, que o DIAP do Porto fez a acusação em tempo quase real e com notória consistência. Por estes dias, portanto, em que alguns voltam a apontar a Justiça como o maior problema do País, ela dá provas seguras de fiabilidade, segurança e certeza. De respeito pelas garantias e direitos dos cidadãos, que é o que resulta de uma acusação rápida e objetiva. O sistema judicial não é perfeito. Ele é, afinal, um espelho do País, no bom e no mau. Mas alguma serenidade não seria má conselheira. Talvez fosse mais interessante perceber porque se sente o deputado Pinto Moreira autorizado a desafiar Montenegro, ao dizer que não abdica do mandato de deputado.





