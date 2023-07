As buscas da polémica

PSD indignado, PS intranquilo, Justiça debaixo de fogo, portugueses confusos. Há qualquer coisa que nos escapa nas buscas à sede dos sociais-democratas e à casa de Rui Rio. Já se percebeu que a tentação de ingerência do poder político na independência do poder judicial é grande quando ameaçado, um perigo real a que é preciso estar atento, mas há dúvidas por explicar.



De concreto, sabe-se que há suspeitas da prática dos crimes de peculato e abuso de poder, por alegada utilização indevida de dinheiro público: assessores pagos pela Assembleia da República que trabalham nas sedes partidárias. Ora, se há crime, há que investigar. Diz o PSD que é assim desde sempre e o PS admite-o, escudando-se numa lei que, pelos vistos, não é carne nem é peixe, o que permite sempre a leitura que mais convém. Acontece que nada disto é relevante se há suspeitas de ilegalidades. A argumentação fica para os tribunais. A dúvida neste processo não é tanto a de saber se os meios empregues foram desproporcionais, depende do que se procura, mas se o objeto da ação é apenas a questão dos assessores-fantasma. Uma matéria que devia ser esclarecida para melhor se perceber o contexto da operação.

Ver comentários