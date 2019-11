As gavetas da RTP

Afinal a Direção de Informação da RTP adiou ou não o regresso do programa ‘Sexta às 9’? E esse adiamento teve como base o facto de o programa ir noticiar estranhos contornos na autorização governamental para exploração de lítio em Montalegre?Com esta medida censória, a Direção da RTP pretendeu poupar o PS a mais este desgastante escândalo a três semanas das eleições legislativas?Perante perguntas sobre factos com esta potencial gravidade, em que comissão parlamentar quer Rui Rio o assunto investigado?Se não for na Comissão de Assuntos Constitucionais, não estaremos na sede própria. Com a dignidade exigível.Rio não vê a magnitude deste escândalo? Ou não quer ver?Octávio Ribeiro