Com a aprovação do sexto pacote de sanções à Rússia - embargo parcial ao petróleo -, a União Europeia acredita que dará um duro golpe nas finanças de Moscovo, com reflexos inevitáveis na economia do país e, consequentemente, no esforço de guerra.









A lógica dos 27 parece acertada - há ainda a questão do gás por resolver, talvez a mais complexa -, embora os cinco pacotes de sanções anteriores estejam longe de produzir os efeitos desejados. A economia russa treme, mas não cai, e o efeito mais visível, a escalada da inflação, está em linha com o cenário que se vive nos países da União Europeia, ainda que em valores mais elevados. Significa isto que a crise energética provocada pela guerra na Ucrânia está a mexer no bolso dos consumidores europeus, sem exceção.