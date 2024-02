As declarações de Pinto da Costa sobre a amizade que o une a Fernando Madureira são enternecedoras. Pinto da Costa fez questão de deixar uma palavra de solidariedade a um amigo que está a contas com a Justiça. Fez questão de deixar claro que “os amigos são para as ocasiões”, o que também pode significar que as ocasiões são essenciais para definir os amigos. Madureira foi essencial em demasiadas ocasiões para Pinto da Costa. Desde a célebre incursão dos Super Dragões ao Tribunal de Gondomar, no ‘Apito Dourado’, em que o César do mundo portista era enquadrado pela sua guarda pretoriana, num claro desafio ao poder judicial, até episódios de intimidação de jogadores, treinadores e adversários. Na verdade, os destinos de Pinto da Costa e de Madureira estão entrelaçados há demasiado tempo. São muitos segredos, cumplicidades, objetivos comuns. Esta ocasião, algo inesperada para Madureira, habituado a recolher a sua côdea da impunidade que ali reina, é, por todo o histórico, muito importante para o próprio presidente do FC Porto. Na verdade, uma coisa será Madureira explicar a zaragata na assembleia geral, inevitável face às provas exibidas. Outra seria alongar-se em conversas com o juiz sobre as suas relações de amizade e comércio no mundo azul. Isso já seria pouco adequado à ocasião.