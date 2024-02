A lista é longa. Luís Filipe Menezes foi uma das primeiras vítimas do Ministério Público. No caso das viagens-fantasma dos deputados, pelos anos 80, disse que o MP era a nova PIDE. Duarte Lima, avençado de várias empresas quando era líder da bancada do PSD, num tempo em que pelas suas contas na Suíça já circulava 1 milhão de contos, dizia coisa parecida. Oliveira e Costa queixava-se de perseguição classista. Tinha sido pobre e depois político. Os dirigentes da UGT diziam-se injustiçados. Os pilotos da barra, afundados em corrupção, meteram cunhas ao Governo de Cavaco para travar o MP e a PJ. Em nome da Pátria, senão fechavam os portos todos. Sócrates ameaçou partir a espinha ao MP se não parasse de o apoquentar. As ‘crises da Justiça’ por causa dos processos sempre existiram. Regressam agora nas palavras do inefável Rui Rio, detentor de um discurso primário e ignorante sobre a Justiça. Mas muito revelador sobre as reais intenções de quem quer agora reformas. O que Rio e os amigos querem é, tão-só, recuperar a doutrina de Alberto dos Reis, professor, compadre e servidor de Salazar, criador do respeito devido à dignidade dos cargos. Grande civilista, é certo, mas que não confiava em ‘multidões inorgânicas’ ou ‘minorias críticas ou dissidentes’, considerando que só uma teoria de soberania de animal de rebanho (Nietzsche) satisfazia as exigências de disciplina e autoridade. Pois!